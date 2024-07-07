"ساوثجيت اتخذ قرارًا سريعًا".. كين يكشف سبب استبداله أمام سويسرا!

ماذا قال قائد إنجلترا؟

تحدث هاري كين قائد منتخب إنجلترا، عن استبداله في الدقيقة 109 (الشوط الإضافي الثاني) من مواجهة سويسرا أمس السبت، والتي حسمها الأسود الثلاثة بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال كين، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "أنا بخير، كنت متعبًا فقط، كان لدي القليل من التشنج، وتعثرت فوق زجاجات المياه، ما تسبب في تشنج الساقين".

وأضاف: "من الواضح أن المدرب جاريث ساوثجيت اتخذ قرارًا سريعًا بإشراك إيفان توني، وهو مسدد جدير لركلات الجزاء، وقام بالمهمة على أكمل وجه (سجل الركلة الرابعة).

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وواصل: "نستمتع بالرحلة، نحن فخورون بأن نكون في نصف نهائي آخر، نعلم كم يعني ذلك للجميع في الوطن، نريد أن نجعلهم فخورين".

وأوضح: "كلما طالت مدة مشاركتنا في المنافسة، فإن ذلك يمنحنا المزيد والمزيد من الإيمان بأننا نجد طرقًا للفوز، هذا عامل مهم في المسابقات الكبيرة".

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة نظيره الهولندي في نصف نهائي اليورو، علمًا بأن نصف النهائي الآخر يجمع فرنسا وإسبانيا، وتشير الدلائل إلى أن كين سيكون لائقًا ومتاحًا للمواجهة.