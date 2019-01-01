سانوجو ورودريجز خارج الاتحاد بأوامر سييرا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات الثنائي سانوجو وجاري رودريجز على أعتاب الرحيل عن اتحاد جدة، وذلك بأوامر من المدرب خوسيه سييرا.

وأشارت صحيفة الرياضية لطلب المدرب التشيلي تغيير عددًا من محترفي الفريق الأجانب، وأبرزهم الثنائي سانوجو ورودريجز، واستبدالهم بلاعبين من أمريكا الجنوبية وخاصة تشيلي.

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وأضافت الصحيفة أن أنمار الحائلي المرشح لرئاسة الاتحاد سيجتمع بعد عقد الجمعية العمومية وتنصيبه رئيسًا للنادي مع وكلاء اللاعبين الذين يرغب سييرا بالتخلي عنهم ليبحث معهم أفضل الحلول لمستقبل موكليهم، سواء برحيلهم بالإعارة أو بيع المدة المتبقية في عقودهم.

يُذكر أن الاتحاد كان قد ضم اللاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، وقد وقع رودريجز لاعب الرأس الأخضر عقدًا يمتد لـ4 سنوات ونصف، فيما وقع الإفواري سانوجو على عقد يمتد لـ3 سنوات ونصف.