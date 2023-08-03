سانشيز يؤجل الرد على ثنائي السعودية من أجل عيون ناديه القديم

النجم التشيلي يتلقى عروضًا سعودية

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أصبح النجم التشيلي أليكسيس سانشيز حاليًا بدون أي فريق، بعدما رحل عن مارسيليا الفرنسي بنهاية الموسم الماضي، حيث تستهدفه بعض الأندية السعودية والإسبانية، للحصول على خدماته.

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سانشيز رحل عن مارسيليا بسبب رفضه قرار النادي بتخفيض رواتب اللاعبين خلال الموسم الجديد 2023-2024، بعدما فشل الفريق في الصعود بشكل مباشر إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سيضطر النادي لخوض مباريات الدور التمهيدي.

وأكد الإعلامي نيكولو شيرا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على أن هنا ناديين سعوديين يرغبان في التعاقد مع سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن سانشيز رفض عدة عروض خاصة من إسبانيا، وأن هناك عرضًا مُغريًا على الجانب المادي من نادي النصر.

ويُريد سانشيز العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ينتظر قدوم عرضًا رسميًا منه للعودة إلى صفوفه مرة أخرى.

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