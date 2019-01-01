سانشيز: الإرهاق أكثر من نخشاه في استعداد قطر لكوبا أمريكا

المدير الفني للعنابي يتحدث عن آخر استعداد فريقه للبطولة المنتظرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أقام الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري اليوم مؤتمراً صحفياً، للحديث عن آخر استعدادات العنابي، لبطولة كوبا أميركا الصيف الجاري.

ويشارك المنتخب القطري في بطولة كوبا أمريكا، في الفترة من 15 يونيو إلى 7 يوليو.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي: "أشكر الاتحاد القطري على منحي فرصة الإشراف على المنتخب الأول، سبق وحققنا نتائج رائعة في كأس آسيا، ولكن مازال أمامنا الكثير من العمل، نحن عازمون على تقديم أفضل ما لدينا".

وتابع: "هناك عامل مهم جداً في استعدانا لكوبا أمريكا، وهو الإرهاق الذي أصاب عدداً كبيراً من اللاعبين، خاصة وأن المنتخب بدأ الموسم مبكراً، وهناك لاعبون يشاركون في كأس الأمير ودوري أبطال آسيا".

وأكمل: "سنغادر إلى معسكر تدريبي في الولايات المتحدة، سيضم خلاله من 27 إلى 29 لاعباً، ثم نسافر إلى البرازيل لخوض مباراة ودية يوم 5 يونيو، وبعدها سنختار القائمة النهائية لبطولة كوبا أمريكا".

تدرون أفضل من لمس الكرة بينهما🤔 pic.twitter.com/zrnoRJOM3m — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 14, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "أثق في العنابي بعد هذه البطولة، سيكون أكثر قدرة على اللعب في أعلي المستويات، وهو الأمر المطلوب خاصة أن قطر ستستضيف كأس العالم القادم".

الجدير بالذكر أن المنتخب القطري يشارك في المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا، برفقة كلاً من الأرجنتين وباراجواي وكولومبيا.