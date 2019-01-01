سانشو وفودين وفينسيوس في فريق الأحلام NxGn فيفا

في هذا الأسبوع من جول NxGn نستعرض معكم فريق طور"squad battle" من فيفا 19 والذي ظهر في NxGn بشهر مارس هذا العام.

يستطيع كل من عشاق فيفا أن يفوز بـ1800 نقطة في حال نجح في الفوز على فريق NxGn 2019 والذي هو متاح حتى 8 يوليو عبر طور "Squad battle" في لعبة فيفا ١٩، وإليكم هذه التشكيلة:

المهاجمون

على الجهة اليمنى من الثلاثي الهجومي يتواجد جادون سانشو والذي قدم موسم أكثر من رائع مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وقد نال اللاعب تقييم 96 في فريق الموسم، 98 سرعة و95 تسديد و97 تمرير.

وعلى الجانب الآخر يأتي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الشاب، والذي نال تقييم 92 وتواجد لاعب تشيلسي كالوم هودسون على دكة البدلاء، بينما تواجد في الهجوم من يوفنتوس مويس كين.

وسط الميدان

وفي وسط الميدان يأتي ساندرو تونالي ومورجان جيبس وايت، بعد أن خاض ساندرو أولى مبارياته مع المنتخب الإيطالي ولعب جيبس وايت 31 مباراة مع ولفز في الموسم الماضي.

في الجهة اليسرى يأتي لاعب بايرن ميونخ ألفونسو دافيس بينما في الجبهة اليمنى يأتي لاعب مانشستر سيتي فيل فودين.

الدفاع وحراسة المرمى

في الخط الخلفي يأتي لاعب شتوتجارت أوزان كاباك ثم لاعب تشيلسي إيثان أمبادو ولاعب مانشستر سيتي إيرك جارسيا.

ثم يأتي في حراسة المرمى من بايرن ميونخ كريستيان فروشتل.