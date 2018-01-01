سانشو مازال على رادار ريال مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم ينس ريال مدريد الجناح الإنجليزي الشاب "جادون سانشو" الذي حاول ضمه صيف 2017 قبل أن يخسر المنافسة لصالح بوروسيا دورتموند.

وقرر سانشو صاحب الـ18 عامًا الرحيل عن أكاديمية مانشستر سيتي عام 2017 بحثًا عن فرصة أكبر للعب مع الفريق الأول، وتنافست عدة أندية على توقيعه منها ريال مدريد الذي كان يرغب بضمه لفريق الكاستيا.

الجناح الأيسر اختار في النهاية اللعب للفريق الألماني لأنه وفر له ضمانات أكبر بخصوص اللعب مع الفريق الأول، ليُكرر ما فعله أليكساندر إسحاق حين رفض أيضًا ريال مدريد وارتدى قميص دورتموند بهدف اللعب للفريق الأول.

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وبعد موسم أول مبشر، انفجر سانشو خلال الموسم الجاري محرزًا 6 أهداف خلال 17 مباراة لعبها في الدوري الألماني بجانب هدف في دوري أبطال أوروبا مع أداء ممتاز لفت إليه أنظار كل كبار أوروبا.

إذ يتصارع حاليًا على ضمه كلًا من برشلونة وبايرن ميونيخ بجانب ريال مدريد الذي لم ينس اللاعب أبدًا وسيُحاول ضمه من جديد في إطار عملية التجديد العازم عليها الرئيس فلورينتينو بيريز.