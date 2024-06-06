سانتوس يحسم الجدل رسميًا .. حقيقة ضم نيمار وهذه قصة محادثات نجم الهلال مع الرئيس!

تأكيدات جديدة تحسم مستقبل نيمار..

كشف مارسيو كالفيس، مستشار نادي سانتوس، عن حقيقة التفاوض مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الهلال السعودي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

وأثار مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، جدلًا كبيرًا في شهر فبراير الماضي، عندما أكد على رغبته في عودة نيمار إلى فريق طفولته؛ قبل أن ينفي نجم الهلال في اليومين الماضيين، "الرحيل" عن الزعيم.

وبعد نيمار.. نفى كالفيس أيضًا في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وجود أي مفاوضات في الوقت الحالي؛ من أجل التعاقد مع نيمار.

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وقال مستشار العملاق البرازيلي: "مفاوضتنا مع نيمار، توقفت منذ فترة طويلة؛ ولا يوجد أي تحرك في الوقت الحالي، من أجل التعاقد مع اللاعب".

وعن تصريحات رئيس سانتوس.. كشف مارسيو كالفيس، عن أن تيكسيرا ونيمار، "صديقان مقربان" من بعضهما البعض، ويتحدثان من فترة لأخرى.

وأشار كالفيس، إلى أنه في إحدى المرات؛ قام رئيس نادي سانتوس، بـ"جس نبض" نيمار جونيور؛ بشأن إمكانية العودة للفريق الأول مستقبلًا من عدمه؛ لكن دون وجود أي مفاوضات.

جدير بالذكر أن نيمار، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ إلا أنه خاض 5 مباريات فقط، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي".