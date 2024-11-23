"خطط بعد الاعتزال مثل بيليه" .. سانتوس يؤكد مفاوضات نيمار "غير المقلقة مادياً"

الحديث لا يتوقف عن الصفقة الحلم للنادي البرازيلي وجماهيره

رد المدير المالي لسانتوس نوربرتو جونكالفيش على الأنباء المتواترة بخصوص دخول ناديه في مفاوضات من أجل إعادة النجم البرازيلي نيمار لصفوفه قادماً من الهلال، وأكد بالفعل على وجود الفكرة لارتداء اللاعب قميص النادي الفترة المقبلة.

وينتهي عقد نيمار مع النادي السعودي في يونيو المقبل ولكن خرجت تقارير عن إمكانية مغادرته في يناير المقبل وفسخ عقده في ظل تتابع الإصابات وغيابه المستمر عن الهلال، ولكن عدة مصادر مقربة من النادي واللاعب نفت تلك الأنباء.

وقال جونكالفيش مع "فلاش سكور برازيل": "نيمار يملك قوة اقتصادية رهيبة في أي مكان يذهب إليه، هناك اهتمام منه ومن سانتوس، إذا حضر، لا يجب أن يكون هناك قلق بخصوص الجوانب المادية".

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وأردف: "يدفع لنفسه فقط بحضوره ومبيعات القمصان والتذاكر ولكنها عملية معقدة ولا تعتمد فقط على اللاعب والنادي، هذه الشراكة تحتوي على الكثير جداً حتى تحدث".

وأتم: "حتى عندما يعتزل، هناك علامات تجارية ترتبط به، كما حدث بين بيليه وسانتوس، هناك بالفعل مشروع نناقشه ونتمنى أن يحدث، نيمار رياضي استثنائي وعرفته منذ أن كان لاعباً لكرة القدم للصالات".