ليس سانتوس أو فريق ميسي .. نيمار في محادثات مستمرة للانتقال من الهلال إلى هذا النادي!

جدل جديد في مستقبل نيمار مع نادي الهلال..

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صدق أو لا تصدق.. منذ اليوم الأول لانتقاله إلى نادي الهلال السعودي، ومستقبل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، "لغزًا" يحير الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة تخطت قيمتها الـ90 مليون يورو.

وعلى الرغم من ذلك.. تقارير عديدة أكدت على أن السعودية مجرد محطة للساحر البرازيلي، قبل العودة إلى بلاده وتحديدًا لفريق طفولته سانتوس، أو مزاملة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في نادي إنتر ميامي الأمريكي.

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لكن.. إذاعة "بار كاناليتس"، فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيدها على أن نيمار جونيور، لا يزال يحلم بالعودة إلى فريقه الأسبق برشلونة الإسباني، والذي مثّله في الفترة من 2013 إلى 2017.

الإذاعة الكاتالونية كشفت عن أن نيمار يحافظ على اتصالات دائمة مع جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة؛ لبحث إمكانية إتمام الصفقة، بشكل رسمي.

وشددت على أن عودة الساحر البرازيلي إلى العملاق الإسباني، في الموسم الرياضي القادم، أمرًا مستبعدًا تمامًا؛ حيث من المرجح أن تتم الصفقة في صيف عام 2025؛ عندما ينتهي عقد اللاعب، مع نادي الهلال.

وعلى الرغم من ذلك.. يجب على نيمار أن يخفض من راتبه السنوي، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي لنادي برشلونة، الذي لن يتحسن قبل عام 2026، عند افتتاح ملعب "الكامب نو" الجديد.

جدير بالذكر أن نيمار كان يتفاوض مع نادي برشلونة، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن المشاكل المالية حالت دون إتمام الصفقة، ليضطر اللاعب للتوقيع مع الزعيم الهلالي.

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