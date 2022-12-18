سامي الجابر نسخة الأرجنتين .. دي ماريا ضرب فرنسا على طريقة السعودية

زهيرة عادل
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Sami Al-Jaber - angel Di Maria - saudi - Argentina goal
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السعودية تركت بصمتها في افتتاح مشوار الأرجنتين في مونديال قطر وفي النهائي

مثلما وضعت السعودية بصمتها على افتتاحية مشوار الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، كانت حاضرة بطريقة خاصة في النهائي.

التانجو توج بطلًا لمونديال قطر اليوم الأحد، بعد الفوز أمام فرنسا، في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

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ويأتي هذا التتويج في ظل تحقيق الأرجنتين الفوز في كافة مباريات المونديال باستثناء أول مباراة فقط أمام السعودية، التي خسرتها بثنائية مقابل هدف وحيد.

وفي نهائي الليلة، سجل أنخيل دي ماريا هدف التانجو الثاني على طريقة سامي الجابر؛ نجم المنتخب السعودي، في كأس العالم 2006 أمام منتخب تونس.

كلا الهدفين جاء من هجمة مرتدة، وبعد تمريرات سريعة، وصلت الكرة للجهة اليسرى ثم أسكنها الجابر ودي ماريا الشباك من تسديدتين من داخل منطقة الجزاء، مستغلين تقدم الحارسين.

وقتها انتهت مواجهة السعودية وتونس بالتعادل 2-2، سجل للأخضر ياسر القحطاني والجابر، ولنسور قرطاج زياد الجزيري وراضي الجعايدي.

يذكر أن الأرجنتين توجت بطلًا لكأس العالم مرتين قبل 2022، في عامي 1978 و1986.

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