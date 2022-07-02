المدرب البرتغالي يُعرض على اتحاد الكرة المصري

مازال مسؤولو اتحاد الكرة المصري يبحثون عن مدرب أجنبي يقود المنتخب المصري خلال الفترة القادمة، بعد إقالة المدرب الوطني إيهاب جلال عقب 3 مباريات فقط.

جلال قضى 65 يومًا فقط في منصب المدير الفني للمنتخب المصري، بعد أن تولى المسؤولية خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي رحل بنهاية عقده.

سامباولي يدخل قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر

ووفقًا لما نشرته بعض التقارير الصحفية المصرية، فإن المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي؛ المدير الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني ومارسيليا الفرنسي، مرشحًا لتدريب منتخب مصر.

موقع "القاهرة 24" أكد على أن عدد من الوكلاء، قاموا بترشيح سامباولي على حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمكلف باختيار المدرب القادم للفراعنة.

سامباولي ترك تدريب مارسيليا أمس الجمعة، بعد أن دخل في أزمة مع إدارة النادي الفرنسي، بسبب عدم التعاقد مع بعض اللاعبين.

فشل مفاوضات مصر مع سوزا وبيتكوفيتش

وكان حازم إمام قد اتفق مع المدرب البرتغالي باولو سوزا من أجل تدريب الفراعنة، ولكن المفاوضات تعثرت في اللحظات الأخيرة، بعد تراجع سوزا عن اتفاقه.

كما أن إمام قد تفاوض بالفعل مع المدرب الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش، من أجل تدريب منتخب مصر، ولكن تعثرت المفاوضات أيضًا.

واتهم البعض المدرب البرتغالي كارلوس كيروش؛ المدرب السابق للفراعنة، بأنه وراء رفض المدربين تدريب منتخب مصر، ولكن المدرب نفى هذا الأمر جملة وتفصيلًا.

اقرأ أيضًا ..

كيروش: لن أعمل في مصر مع أشخاص يضعون السكاكين في كتفي!

بعد اعتذار سوزا وبيتكوفيتش لمصر .. أصابع الاتهام تتوجه نحو كيروش

من هو باولو سوزا المرشح لتدريب منتخب مصر؟