"خاطر بفقدان بصره ولعب رغم الورم!" .. كواليس تضحيات سالم الدوسري من أجل الوطن

اللاعب دائمًا ما يتعرض للتشكيك في ولائه للمنتخب الوطني..

سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ربما يكون من أكثر اللاعبين السعوديين الذين تعرضوا للتشكيك في ولائهم للمنتخب الوطني، مع اتهامات مستمرة بـ"التخاذل" والتهرب من معسكرات الأخضر.

وفي أحيانٍ كثيرة.. تصادفت إصابة سالم البالغ من العمر 33 سنة، مع معسكرات منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وغيابه بالتالي عن بعض المباريات المهمة؛ ما دفع البعض لإطلاق الاتهامات ضد اللاعب.

الدكتور صالح الحارثي، طبيب منتخب السعودية السابق، قرر الخروج عن صمته أخيرًا؛ حيث رد على الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى جناح نادي الهلال، في هذا الشأن.

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وقال الحارثي في بداية تصريحاته مع برنامج "الأول": "سالم من أكثر اللاعبين (ولائًا وحبًا) للمنتخب السعودي.. البعض استخدم هذا اللاعب كأداة لحرب إعلامية".

وأشار طبيب المنتخب السعودي السابق إلى أن سالم الدوسري، يغلق الأبواب على نفسه ويبكي بحرقة؛ وذلك بعد كل خسارة يتعرض لها الأخضر.

وفجّر الحارثي مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما كشف عن تحذيرات من الأطباء لسالم بـ"فقدان بصره"، حال اللعب مع المنتخب السعودي، في أعقاب إصابته بـ"كسر في تجويف العين".

وأكد صالح الحارثي أنه كان شاهدًا على الواقعة؛ حيث رفض اللاعب تحذيرات الأطباء وخاطر بـ"فقدان بصره"، قائلًا لهم بالحرف الواحد: "الوطن يحتاجني".

وروى الحارثي واقعة أخرى بطلها الدوسري، الذي تعرض لإصابة في إحدى مباريات السعودية؛ لكنه طلب من الأطباء أن يقوموا بربط قدمه رغم "الورم"، وعاد لإكمال اللقاء وسجل هدفًا.

جدير بالذكر أن سالم الدوسري لعب 90 مباراة دولية مع منتخب السعودية الأول، منذ عام 2012 وحتى الآن؛ مسجلًا 23 هدفًا وصانعًا 6 آخرين.