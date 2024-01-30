"سالم الدوسري غير مرتاح!" .. عمر السومة يثير الجدل في السعودية بسبب روبرتو مانشيني

انتقاد جديد ضد روبرتو مانشيني..

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هاجم الأسطورة السورية عمر السومة، مهاجم نادي العربي القطري حاليًا والأهلي السعودي سابقًا، المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني؛ بعد وداع الأخضر، لبطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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الأخضر السعودي ودع مسابقة كأس أمم آسيا، من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية (2-4) بضربات الجزاء، في أعقاب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال السومة في الاستديو التحليلي للمباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت": "واضح أن مانشيني جاء إلى السعودية، لإثارة الجدل؛ والدليل.. خلافاته مع اللاعبين قبل البطولة الآسيوية، ثم مغادرته الملعب قبل نهاية مباراة كوريا الجنوبية في ثمن النهائي".

وانتقد الأسطورة السورية، أسلوب لعب المدير الفني الإيطالي مع الأخضر، مشيرًا إلى أن اللاعب السعودي تعود طوال حياته على طريقة "4-3-3"؛ إلا أن مانشيني قام بتغييرها إلى "3-5-2" و"3-4-3"، وفي بطولة مهمة.

وزعم عمر السومة، بعدم راحة نجوم منتخب السعودية مع مانشيني، وخاصة سالم الدوسري، ساحر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، معتبرًا أن المدرب الإيطالي، يعلق فشله على اللاعبين.

وأضاف السومة يخصوص هذا الأمر: "أعرف سالم جيدًا؛ هو يشعر بأنه مقيد بأسلوب لعب روبرتو مانشيني.. لذلك فإنه غير مرتاح ولا يستطيع تقديم أفضل مستوى لديه".

جدير بالذكر أن مانشيني، استبعد العديد من النجوم عن قائمة الأخضر السعودي؛ بحجة عدم سعادتهم مع المنتخب، أو مطالباتهم باللعب أساسيًا وفي مراكز معينة.

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