"ساعدني أساعدك" .. زوجة تياجو سيلفا تثير الغموض حول مستقبله!

نفت الأنباء المنتشرة حول اتفاقه على العودة للبرازيل

خرجت "بيلي" زوجة النجم البرازيلي تياجو سيلفا، من أجل إثارة الغموض حول مستقبله بعد إعلانه الرحيل بشكل رسمي عن تشيلسي.

سيلفا الذي خرج مؤخرًا في مقطع فيديو مؤثر لإعلان رحيله عن البلوز، اتفق على العودة إلى نادي فلومينينسي البرازيلي، والتوقيع لمدة عامين وفقًا لما أكدت صحيفة "جلوبو" المحلية في بلاده.

ولكن زوجة سيلفا وصفت هذه الأنباء بالكاذبة، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي عبر موقع "إنستجرام".

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وقالت بيلي:"ساعدني أساعدك، أنتم لا تعرفون أي شيء، التوتر يمنع نجاح الأشياء وسيرها بالشكل السليم، أنتم تقفون في طريقنا، لذلك توقفوا عن نشر معلومات كاذبة".

جدير بالذكر أن سيلفا ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي أو مانشستر يونايتد، لكن الاحتمال الأقرب في الوقت الحالي هو الانتقال لفلومينينسي، إلا إذا كان لتصريحات زوجته أي مدلول آخر.