ساعة قيمتها ضخمة .. جورجينا خطفت الأنظار من رونالدو بملعب لوسيل!

النجم البرتغالي يمتلك نفس الشغف

ربما فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في لفت الأنظار داخل الملعب بكأس العالم، ولكن صديقته جورجينا رودريجيز تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه في المدرجات.

رونالدو لم يسافر وحده إلى قطر، حيث اصطحب صديقته وأطفاله إلى هناك، وكان الظهور الأخير لجورجينا في مدرجات ملعب لوسيل خلال مواجهة البرتغال وسويسرا في دور الـ16.

صحيفة "as" الإسبانية سلطت الضوء على المجوهرات المبهرة التي قررت جورجينا الاستعانة بها خلال هذا الظهور، ومن بينها ساعة حصرية من شركة روليكس طراز "GTM ICE".

وتتميز هذه القطعة التي ظهرت للمرة الأولى في عام 2007 بسوار من الذهب الأبيض مغطى بقطع من الماس عيار 30 قيراط وسعرها يبلغ 460 ألف يورو.

جدير بالذكر أن رونالدو لديه نفس الشغف بالساعات، ووقع مؤخرًا على اتفاقية مع شركة "Jacob & Co" الفاخرة التي تتعامل مع العديد من الرياضيين.