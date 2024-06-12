الأضخم في الأرجنتين .. 1300 ساعة توثق تتويج ميسي التاريخي بكأس العالم!

لوحة على مبنى يبلغ ارتفاعه 70 مترًا

قام فنان أرجنتيني بتوثيق رحلة تتويج الأسطورة ليونيل ميسي، بكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده في قطر.

ونشرت شبكة "ESPN" الإسبانية مقطع فيديو وصور تعرض لوحة فنية ضخمة على أحد المباني الضخمة في مدينة سانت في بالأرجنتين، نفذها الفنان أندرياس إجلاسيس، للنجم ليونيل ميسي وهو يحمل كأس العالم بين يديه.

وأشارت إلى أن اللوحة استغرقت أكثر من عام وشهرين لتنفيذها بهذه الدقة والحجم الضخم، إذ نفذها إجلاسيس على مبنى يبلغ ارتفاعه 70 مترًا وعرضه 40 مترًا.

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وأصبحت هذه الجدارية الأضخم في الأرجنتين والثانية على مستوى العالم، حيث أراد من خلالها توثيق التتويج التاريخي لراقصي التانجو بلقب المونديال قبل عامين في قطر.

وأوضحت "ESPN" أن هذه الجدارية استغرقت من الفنان العالمي 1300 ساعة عمل، لتخرج أمام الجماهير بهذه الدقة والشكل المميز.

وكان ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة، والتي حققها راقصو التانجو بعد الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح، إثر انتهاء المباراة النهائية بالتعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وساهم ميسي في تتويج بلاده بالمونديال، بشكل مباشر حيث سجل 7 أهداف ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بالبطولة، بفارق هدف بعد الفرنسي كيليان مبابي.