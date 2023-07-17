ساعة الحسم على الأبواب .. ريال مدريد يترقب قرار كيليان مبابي بشأن مستقبله

ريال مدريد يترقب القرار الذي سيتخذه مبابي بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان..

بعد فترة من الهدوء أعقبت العاصفة، عاد كيليان مبابي صباح الإثنين إلى مقر تدريبات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عقب انتهاء فترة إجازته، وتهديد النادي له لا يزال قائمًا، إما تجديد عقده أو الرحيل في الصيف الحالي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية تؤكد أن مبابي يحافظ على فكرته الحالية، وهي الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده في صيف 2024، ومفاوضاته مع النادي لم تتقدم أكثر من ذلك حتى الآن، لكن كل شيء قد يتغير خلال يومين على الأكثر.

وحسب التقرير، فإن باريس سان جيرمان يتطلع إلى الانتهاء من قضية مبابي بالكامل خلال الأسبوع الجاري، تحديدًا قبل 22 يوليو حيث يتوجه الفريق في جولته التحضيرية إلى اليابان.

الأمر الطبيعي هو أن يسافر مبابي مع الفريق إلى أقصى شرق آسيا، لكن النادي يريد إغلاق القضية قبل بداية الجولة، والموعد النهائي الذي حدده النادي في رده على رسالة اللاعب كان يوم 31 يوليو.

ومع عودة مبابي بالفعل إلى مدينة باريس سان جيرمان الرياضية، يمكن أن تكون كل خطوة يقوم بها النادي والمدرب الجديد لويس إنريكي علامة على الاستراتيجية التي سيتبعها الفريق الباريسي مع نجمه الأول.

وفي غضون ذلك كله، فإن ريال مدريد يترقب ويواصل الانتظار، حيث يعرف أن الوقت الذي يمضي يلعب في صالحه أكثر من باريس سان جيرمان الذي قد يضطر إلى خفض مطالبه للتخلص من مبابي في نهاية المطاف.