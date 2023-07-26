ساعات على صفقة تاريخية.. الهلال أخيرًا يجد معوض ليونيل ميسي!

رشا حسين
Marco Verratti PSG 2022-23Getty Images
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الهلال يقترب من ضم نجم باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن اقتراب فريق الهلال السعودي من حسم صفقة ضم ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وينافس أكثر من نادٍ الهلال السعودي على ضم النجم الإيطالي، حيث يرغب كل من ليفربول وأتلتيكو مدريد في التعاقد مع اللاعب.

ووفقًا للصحفي فابريتسيو رومانو، فإن عرض الهلال السعودي لضم فيراتي مدته ثلاث سنوات وسيتم الاتفاق على باقي التفاصيل خلال الساعات القادمة.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا أن باريس سان جيرمان حدد مبلغ 60 مليون يورو لرحيل فيراتي هذا الصيف.

وانضم فيراتي، إلى باريس سان جيرمان في صيف 2012 وشارك مع الفريق في 416 مباراة، سجل خلالهم 11 هدفًا وقدم 61 تمريرة حاسمة.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 2794نجولو كانتي
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53122 الأصوات