"ظل يرقص حتى الفجر ووعد أصدقاءه بساعات رولكس" .. كواليس ليلة احتفالية فينيسيوس التي تحولت إلى كابوس!

البرازيلي دخل في نوبة حزن شديد

عاش النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، ليلة حزينة للغاية بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية لصالح، لاعب خط الوسط الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي.

وحل فينيسيوس في المركز الثاني بترتيب جائزة "بالون دور"، خلف رودري الفائز ببطولة الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا والدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير مطول عن كواليس الصدمة التي عاشها فينيسيوس، حيث أكدت أن اللاعب كان لديه يقين تام بأنه الفائز بالكرة الذهبية، بل ذهب الأمر إلى احتفاله المسبق بالجائزة.

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وأشارت إلى أن فيني في ليلة الأحد، كان محاطًا بعائلته بالكامل ومجموعة كبيرة من الأصدقاء يحتفلون في منزله حتى الفجر بظهوره المرتقب على مسرح "لوشاتيليه" بباريس حاملًا الكرة الذهبية، مع إعلانه كأفضل لاعب في العالم عن عام 2024.

وأضافت: "فينيسيوس سهر مع أصدقائه للاحتفال مثل شخص يقوم بحفلة توديع العزوبية قبل الزفاف.. حيث كان سعيدًا ويرقص فرحًا كما وعد رفاقه بإهداء كل منهم ساعة رولكس ثمينة، كشكر لهم على مشاركته في الاحتفال".

وتابعت: "هذه الاحتفالية انقلبت إلى كابوس، فور علم الفتى البرازيلي بأنه لن يكون الرجل الأول في حفل البالون دور، ودخل في نوبة حزن شديد وقرر مع إدارة ناديه مقاطعة الحفل".

وقاطع فينيسيوس حفل الإعلان عن جوائز "بالون دور"، حيث لم يذهب إلى العاصمة الفرنسية باريس، وكذلك ناديه ريال مدريد، رغم فوز مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي فاز بجائزة أفضل مدرب هذا العام وفاز النادي نفسه بجائزة أفضل فريق للرجال في 2024.

وكان فينيسيوس أحد أهم أسباب فوز ريال مدريد في الموسم المنصرم ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الإسباني، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة لعبها بالقميص الملكي.

وضمت قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024، 5 لاعبين من نادي ريال مدريد وهم: "فينيسيوس جونيور (الثاني)، جود بيلينجهام (الثالث)، داني كارباخال (الرابع)، كيليان مبابي (السادس)، توني كروس (التاسع)".