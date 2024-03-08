"ساعات وأموال" .. إشارة شيكابالا لجماهير الأهلي تشعل بركان القمة!

النجم الزملكاوي كان رد فعله غريبًا عقب المواجهة!

شهدت قمة كأس مصر التي أقيمت في نهائي البطولة بين الزمالك والأهلي تصرفًا غريبًا من قائد القلعة البيضاء محمود عبد الرازق شيكابالا.

النجم الكبير توجه لجماهير الأهلي بعد نهاية المباراة وعند استعداد فريقه لاستلام الميداليات الفضية، وأشار لهم بيه مرة إشارة تعني الوقت أو الساعات، والأخرى إشارة تعني الأموال.

إشارات شيكابالا تم تفسيرها على أنها محاولة من قائد الزمالك ليقول أن المباراة تم توجيهها بشكل أو بآخر لتحقق القلعة الحمراء الفوز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان حكم المباراة قد رفض احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد سقوط إمام عاشور داخل منطقة الـ 18، ثم رفض ركلة جزاء أخرى للزمالك بعد لمسة يد داخل منطقة القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز برشلونة بهدفين نظيفين سجلهما نجوم القلعة الحمراء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.