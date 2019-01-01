ساسي: كنت أتمنى إحراز ركلة الجزاء ولم نكن موفقين

تونس ودعت كأس الأمم الأفريقية على يد السنغال في نصف النهائي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى فرجاني ساسي، لاعب المنتخب التونسي أسفه لجماهير نسور قرطاج، على الخروج من كأس الأمم الأفريقية، وإضاعة ركلة جزاء في نصف نهائي البطولة.

وخرجت تونس من البطولة من نصف النهائي، عندما خسرت من السنغال بهدف دون رد في الأوقات الإضافية، في مباراة شهدت إهدار ركلة جزاء لكل فريق.

وقال ساسي في تصريحات عقب اللقاء: "قدر الله وماشاء فعل، لعبنا أفضل مبارياتنا في البطولة، ولكننا أهدرنا العديد من الفرص السهلة".

وواصل: "حتى هدف المباراة، نحن من سجلناه في مرمانا، لم نكن موفقين اليوم، كنت أتمنى إحراز ركلة الجزاء التي أهدرتها ولكني لم أكن موفقاً".

وأتم تصريحاته قائلاً: "واجهنا اليوم سوء حظ غريب، أقدم اعتذاري لجمهور تونس على الخروج".

خرجتكم مرفوعين الراس يا الولاد 🇹🇳

فخورين بكم وبما قدمتوه 💪

فعلتم من عليكم ولكن هكذا هي كرة القدم.. بالتوفيق في المناسبات القادمة 👏#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/0WMDcPRSDx — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2019

الجدير بالذكر أن المنتخب التونسي، سيلعب يوم الأربعاء القادم، امام الخاسر من مباراة نيجيريا والجزائر، على المركزين الثالث والرابع.