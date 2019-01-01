ساسي: الزمالك قادر على تجاوز النجم وأشكر رئيس النادي

لاعب الزمالك يدعم زملائه قبل المباراة الهامة امام النجم الساحلي التونسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد التونسي، فرجاني ساسي لاعب الزمالك، على قدرة لاعبي فريقه في تجاوز عقبة النجم الساحلي، والوصول إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي، مساء الأحد القادم في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، على الملعب الأوليمبي في سوسة.

وقال ساسي في تصريحات بالموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "واثق في قدرة لاعبي الزمالك على التأهل لنهائي البطولة وتجاوز النجم".

وتابع: "النجم من الفرق الكبيرة في تونس وانان أحترمه، ولكن الزمالك يضم لاعبين على مستوى عالٍ لديهم خبرات في مثل هذه المواقف، لقد تحدثت معهم لتشجيعهم قبل المهمة الصعبة".

ووجه ساسي الشكر لرئيس القلعة البيضاء، مشيراً إلى أنه يعتبره أباً بالنسبة له، مؤكداً على أنه كان يتلقى اتصالات يومية من رئيس الزمالك من أجل الاطمئنان على إصابته.

عصام الحضري قد يغيب عن مباراة #النجوم المقبلة في الدوري أمام #الأهلي بسبب الإصابة.🗞️ pic.twitter.com/tR3RsvV92J — جول مصر (@goaleg) May 3, 2019

ويغيب التونسي الدولي، صاحب الـ 27 عاماً عن صفوف فريقه بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة، مباراة الزمالك وحسنية أغادير في ربع نهائي الكونفدرالية.

الجدير بالذكر ان مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين، بهدف نظيف سجله محمود كهربا في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.