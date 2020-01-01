ساسوولو وإنتر | النيراتزوري يبحث عن طوق النجاة أمام دابته السوداء

الصغير يتفوق على الكبير هذه المرة

إذا راجعت سجل المواجهات المباشرة بين فريقين أحدها كبير وصاحب تاريخ وآخر صغير حديث العهد بالدرجة الأولى عادة يكون التفوق لمصلحة الأول، ولكن في حالة إنتر وساسوولو انعكست الآية.

النيروفيردي الذي ظهر في السيري آ فقط قبل سبعة أعوام يملك اليد العليا عندما يكون الحديث عن مواجهاته أمام النيراتزوري، 14 مواجهة مباشرة بين الفريقين في بطولة الدوري، الأغلبية بها لصالح الصغير ساسوولو.

فاز ساسوولو في سبع مناسبات، وفرض التعادل مرتين أيضاً على إنتر، وكلتا المرتين كانتا في ميلانو، بينما حقق إنتر فقط خمسة انتصاراته على منافسه المزعج.

اللافت للنظر أن البدايات لم تكن هكذا، فمن الانتصارات الخمسة لإنتر جاء ثلاثة منها بأول ثلاث مواجهات بين الفريقين، ومرتين فاز إنتر بها بسباعية نظيفة، ولكن منذ ذلك الحين اتجهت البوصلة نحو ساسوولو.

في آخر سبع مواجهات بين الفريقين لم يفز إنتر إلا في مناسبة وحيدة كانت في ذهاب الموسم الماضي، ودائماً ما عرف فريق روبرتو دي زيربي كيف يوقف عجلة إنتر بفضل كرته الهجومية وهدافه وهداف المواجهات بين الفريقين دومينيكو بيراردي، لاعب يوفنتوس السابق، ومشجع إنتر الذي لم يخف الأمر أبداً في تصريحاته!

اللقاءات بين الفريقين دوماً كانت حافلة بالأهداف، فإنتر سجل 27 هدفاً، بينما هز ساسوولو الشباك 19 مرة، ويكفي أن الفريقين الموسم الماضي تشاركا في مجموع 13 هدفاً في مباراتين بعد أن فاز النيراتزوري ذهاباً 4-3 خارج أرضه، ثم تعادلا إياباً في ميلانو 3-3، واللقاءان شهدا إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، يكفي أن في العودة تقدم إنتر في الدقيقة 90، ليعود ويتعادل ساسوولو بعدها مباشرة، في اللقاء الذي شهد فرصة روبرتو جاليارديني الشهيرة.

الآن إنتر المتعثر في بداية موسمه سيكون أمام ساسوولو المحلق في صدارة الترتيب، الوضع الذي مثل مواجهات الفريقين يبدو معكوساً ويخالف كل التوقعات، فهل تستمر الإثارة والمفاجآت بين الفريقين، أم تكون الدابة السوداء للنيراتزوري هي طوق النجاة له ولمدربه أنطونيو كونتي؟