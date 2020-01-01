ساري: نعيش أصعب موسم في تاريخ الكرة الإيطالية

ساري يبرر هزائمة قبل ليلة حسم الدوري التاسع تواليًا ليوفنتوس منطقيًا

قال ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن البحث عن الفوز بأي ثمن يكون أحيانًا سببًا في الخسارة، مؤكدًا أن ذلك ما حدث أمام أودينيزي الجولة الماضية.

ويستضيف يوفنتوس فريق سامبدوريا مساء الغد ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي، في مباراة ستحسم للسيدة العجوز اللقب في حالة الفوز.

وفي ليلة الحسم المتوقع، تحدث ساري عن صعوبة الموسم الحالي بالنسبة للجميع مؤكدًا أننا نعيش أصعب موسم على الإطلاق في تاريخ كرة القدم الإيطالية.

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وأضاف: "سنلعب أمام سامبدوريا من أجل الفوز وسنسعى لعدم تكرار أخطاء الماضي، سامبدوريا خصم قوي وشكل لنا العديد من المتاعب في السنوات الأخيرة"

وتابع: "يتعلق الأمر بإيجاد التوازن الصحيح وقراءة اللحظات المختلفة للمباراة، هذه هي أسلحة الانتصار، أحب المضي قدمًا في كل وقت، ولكن يجب عليك قراءة الموقف أيضًا، لن أنكر أنني أفضل عقلية الهجوم الشامل"

وأردف: "لقد عادت الدوريات بعد توقف طويل مما ألحق الضرر بجميع الأندية، في مواجهة صعوبات واضحة هذا الموسم، أعتقد أن الفريق قام بعمل جيد"

وأكمل: "لقد عانى يوفنتوس من الإصابات بصورة دائمة في السنوات الأخيرة وليس فقط منذ وصولي إلى هنا، هذه الغيابات ليست بالشيء الجديد"

وأكد: "كانت هناك أيضًا إصابات مؤلمة مثل الالتواءات والكسور وقطع الأربطة، ولا يمكنك فعل الكثير لتجنبها، إنه الوضع المتوقع لأي فريق يلعب العديد من المباريات على مختلف الجبهات، لذلك لا يوجد شيء يثير الدراما والقلق"

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يذكر أن يوفنتوس يريد حسم لقب الدوري الإيطالي غدًا لكي يستطيع إراحة لاعبيه في الجولتين المتبقيتين من أجل منافسات دوري أبطال أوروبا.