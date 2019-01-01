ساري: عقلية هيجواين تغيرت بشكل واضح

مدرب يوفنتوس يثني على مهاجمه

أشاد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي بلاعب فريقه جونزالو هيجواين هذا الموسم، مشيراً إلى أن عقليته تغيرت بشكل واضح.

وكان مستقبل هيجواين مطلع الموسم الحالي، مع يوفنتوس غير واضح المعالم، وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه سيرحل عن السيدة العجوز.

ولكن المهاجم الأرجنتيني تألق تحت قيادة ساري، وأصبح من أهم اللاعبين بالنسبة للفريق هذا الموسم.

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وقال ساري عن لاعبه في تصريحات صحفية: "جونزالو لاعب رائع، لقد تغير بشكل كبير".

وتابع: "رأيته يتدرب بشكل استثنائي، لقد سمعت بعض التعليقات حول في بداية الموسم لم أحبها، ولكن مستواه الآن عكس تلك التعليقات مما يعني أن عقليته تغيرت بشكل واضح إنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وسجل الأرجنتيني صاحب الـ 31 عاماً ثلاثة أهداف حتى الآن مع السيدة العجوز في 11 مباراة بمختلف المسابقات.