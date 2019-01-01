ساري: طريقة دفاع يوفنتوس يجب أن تتغير

المدير الفني للسيدة العجوز يريد تغير طريقة دفاع فريقه عقب أول مباراة له

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد ماوريسيو ساري المدير الفني، لنادي يوفنتوس أن فريقه، عليه الدفاع بطريقة مختلفة عن التي ظهرت، في مباراة توتنهام الودية اليوم.

وخسر يوفنتوس من توتنهام، بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم، في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وقال ساري في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد كانت مباراة صعبة، أمام فريق قوي، لقد كانوا أسرع منا وأكثر انفجاراً في الملعب".

وواصل: "نحن بحاجة إلى الدفاع أكثر من المناطق المتقدمة، وليس دفاع عميقاً كما حدث اليوم، لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، لعبنا 20 دقيقة جيدة".

كريستيانو رونالدو لا يمل من التسجيل والاحتفال بالأهداف😍😍 pic.twitter.com/I9n041WySr — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

وتابع: "كنا ساذجين في الكثير من الكرات ونخسرها بسهولة، ولكني أعتقد أن الحالة البدنية مهمة أيضاً".

جدير بالذكر أن يوفنتوس سوف يلعب أمام إنتر يوم الأربعاء، في ثاني مباريات الفريق تحت قيادة ساري.