ساري: رونالدو وديبالا أصبحا أفضل معًا

المدير الفني ليوفنتوس يوضح أن هناك شيء قد تغير بالنسبة لثنائية كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا

قال ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إنه هناك شيء ما قد تغير بخصوص ثنائية كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في خط المقدمة.

وكان الثنائي قد قاد يوفنتوس للفوز على مضيفه جنوى مساء أمس ليعزز صدارته للدوري الإيطالي ويقترب خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب.

وعقب المباراة المميزة التي شارك فيها الثنائي في الأمام، وبعد أن تكرر الأمر في المباريات الماضية، أشاد ساري بالعمل الذي يقوم به الثنائي معًا.

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وأضاف: "لقد تغير شيء ما في حساباتي بخصوص مشاركة كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا معًا، هم يقومان بعمل رائع سويًا في الفترة الأخيرة"

وتابع: "لقد أدرك كل من رونالدو وديبالا أن قدرتهما على أن يستفيد كل منهما من الآخر تضيف لهما، إنه شيء لاحظته في التدريبات أيضًا"

وأردف: "يلعب كريستيانو غالبًا لتحرير نفسه حتى النهاية من أجل الوصول إلى المرمى والتسديد، ولكن عندما يقرر تحريك الكرة بسرعة، فهو الأفضل على الإطلاق"

وأكمل: "بصراحة كنت سأستبدل ديبالا في البداية، ثم اخترت رونالدو الذي لعب دقائق أكثر ويحتاج إلى الراحة، وهو شيء ناقشناه سويًا في الأيام الماضية"

واسترسل: "كل شيء يتحرك للأمام، لقد تعافى الفريق بشكل جيد بعد خيبة الأمل في كأس إيطاليا، كنا نعرف أن الأمر كان مجرد مسألة وقت قبل أن نكون بحالة جيدة"

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يذكر أن يوفنتوس قد أخفق في تحقيق لقب كأس إيطاليا عقب خسارته أمام نابولي في المباراة النهائية، ولكنه يسير بخطوات ثابتة نحو حسم لقب الدوري.