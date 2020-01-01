ساري: أتالانتا أحد أصعب الفرق ورونالدو عانى أقل من البقية

تصريحات ماوريتسيو ساري عقب تعادل يوفنتوس أمام أتالانتا

قال ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن مواجهة أتالانتا كانت صعبة ببساطة لأنها أمام أحد أقوى الفرق في أوروبا على الإطلاق.

ونجح أتالانتا في إجبار يوفنتوس على التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعبه أليانز ستاديوم لحساب الجولة الثانية والثلاثين في الدوري الإيطالي.

وكاد هذا الانتصار أن يكون تاريخيًا بالنسبة لأبناء بيرجامو، حيث أنه كان ليصبح على يوفنتوس في ملعبه الجديد، ليس ذلك فقط، بل الأول في تورينو منذ عام 1989.

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وعقب المباراة قال ساري إن أتالانتا كات عدوانيًا بصورة كبيرة جعلت المباراة أكثر صعوبة منذ دقائقها الأولى وحتى النهاية، مؤكدًا أنه شاهد عملًا كبيرًا من جاسبريني وفريقه.

وأضاف: "اللعب ضد أتالانتا صعب للغاية، لقد بدوا أكثر حدة منا في النصف الأول أيضًا، لكننا تمكنا من العودة إلى الأجواء ولحسن الحظ كان الشوط الثاني أفضل بكثير"

وتابع: "لقد عانى مهاجمونا بسبب الغضط وغلق العمق والكماشة الدفاعية، كريستيانو رونالدو كان أقل على مستوى المعاناة ولكن باولو ديبالا ضغط عليه بقوة كبيرة"

وأردف: "لم تتسبب مباراة ميلان في أي مشاكل بدنية، لم تكن مواجهة الليلة حادة مقارنة بما حدث في سان سيرو، لكن الفريق صمد بشكل أفضل خلال 90 دقيقة وكان أكثر ثباتًا"

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وبذلك انتهت المباراة على وقع تعادل إيجابي سيكون مهمًا ليوفنتوس من أجل حسم اللقب، بينما ضاع الفوز من أتالانتا والذي كان سيمنحه الوصافة على حساب لاتسيو.