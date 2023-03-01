ساديو ماني: رسالة كريستيانو رونالدو لي دمرت كل الأكاذيب عن الدوري الألماني

رأي رونالدو ينصف الدوري الألماني!

كشف ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ حصوله على تهنئة خاصة من كريستيانو رونالدو نجم النصر، خلال الصيف الماضي، بعد ما اتم اللاعب السنغالي الدولي انتقاله إلى النادي الألماني.

ماني انتقل إلى بايرن ميونخ قادمًا من ليفربول بعد ست سنوات بقميص الريدز، حصل فيها على كل البطولات الممكنة ليرحل مقابل 32 مليون يورو في تحدي جديد له.

وقال قائد منتخب السنغال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية التقيت كريستيانو رونالدو في مايوركا قبل هذا الموسم بعد اكتمال انتقالي إلى البايرن وهنأني وقال لي:" نادٍ عظيم هذه خطوة رائعة بالنسبة لك ".

وأضاف: "هذا يقول كل شيء عن البوندسليجا ويؤكد ما قلته بالفعل، أعتقد أنه رد على التقليل من شأن الدوري الألماني والعروض الأخيرة في دوري أبطال أوروبا تثبت ذلك".

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا شارك مع العملاق البافاري في 24 مباراة بجميع المسابقات وسجل 11 هدفًا وصنع أربعة آخرين.