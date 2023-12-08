ساديو ماني يعتذر لجماهير النصر .. ويتحدث عن إصابته قبل ديربي الشباب

تصريحات ساديو ماني بعد فوز النصر على الرياض

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قدّم النجم السنغالي الكبير ساديو ماني، اعتذاره إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بعد الفوز على الرياض، مساء اليوم الجمعة.

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ماني صنع هدفين؛ ليقود النصر للفوز على الرياض (4-1)، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

واعتذر ماني في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، لقلة أهدافه مع الفريق النصراوي؛ قائلًا: "أعرف أن الجماهير تنتظر مني التسجيل؛ ولكن الأهم هو فوز الفريق".

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وأعرب النجم السنغالي، عن سعادته بالمستوى الشخصي الذي قدّمه أمام الرياض؛ بعد فترة من سوء الأداء في المباريات الماضية، مشددًا على أن هدفه دائمًا، مساعدة النصر، بأي شكل.

وعن إصابته التي تعرض لها في الدقائق الأخيرة أمام الرياض، طمـأن ساديو ماني، جماهير نادي النصر، بأن أموره طيبة، ولا يُعاني من أي شيء.

جدير بالذكر أن نادي النصر، يستعد لمواجهة الشباب، يوم 11 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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