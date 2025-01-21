"لم أعد لاعبًا صغيرًا!" .. ساديو ماني يحسم جدل انتقاله من النصر إلى إنتر

اللاعب اسمه يرتبط بالرحيل عن النصر دائمًا..

كشف ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن حقيقة تلقيه عرضًا من إنتر؛ للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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برنامج "المنتصف" أعلن اهتمام إنتر، بضم ماني في الميركاتو الشتوي الحالي؛ مع اعترافه بوجود عقبة كبيرة، تتمثل في راتب اللاعب الضخم.

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وفي هذا السياق.. نفى ماني في تصريحات مع وسائل الإعلام، نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الثلاثاء، وجود أي عرض من العملاق الإيطالي؛ قائلًا: "الشائعات جزء من كرة القدم".

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وأكد الجناح السنغالي البالغ من العمر 32 سنة، أنه لم يعد لاعبًَا صغيرًا، ويستطيع التعامل مع مثل هذه الشائعات المتداولة في وسائل الإعلام، بشأن مستقبله.

وشدد ماني على أنه مركز تمامًا مع الفريق النصراوي؛ من أجل المنافسة على الألقاب المتبقية، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ساديو ماني انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ؛ حيث سجل 26 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 72 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن ماني لم يقدّم المستوى المأمول منه مع النصر، ليرتبط اسمه منذ الميركاتو الصيفي الماضي بـ"الرحيل" عن الفريق؛ حيث قيل في البداية إنه قد ينتقل إلى عملاق جدة الاتحاد أو الدوري التركي، قبل أن يظهر اسم إنتر مؤخرًا.