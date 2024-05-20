ساديو ماني الإنسان .. نجم ساحل العاج يكشف لفتة رائعة من السنغالي

أسد التيرانجا قام بلفتة إنسانية خلال كأس إفريقيا 2023

بين الحين والآخر يخرج من يتحدث عن لفتة طيبة قام بها السنغالي ساديو ماني؛ نجم النصر السعودي، وهذه المرة الحديث من إبراهيما سنجاري؛ لاعب منتخب كوت ديفوار.

منتخب الأفيال التقى بأسود التيرانجا في 29 من يناير الماضي ضمن دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023، في مباراة حسمها الأول لصالحه بفضل ركلات الترجيح (5-4).

وخلال المباراة، قام ماني بتدخل عنيف على قدم سنجاري، ما عرضه لإصابة قوية، لكن حكم اللقاء اكتفى بإشهار الكارت الأصفر في وجه الأول بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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وحول هذه اللقطة، قال سنجاري خلال تصريحاته لموقع "Afrik Foot": "عقب المباراة، قام ماني بزيارتي والاعتذار لي، وقمنا بتبديل قمصاننا سويًا، حتى أنه اتصل بي مرة أخرى مكالمة فيديو، وأصر على أن يرى رجلي ليطمئن بنفسه على موضع الإصابة".

يذكر أن الإصابة تسببت في استبعاد سنجاري من لقاء دور ربع النهائي أمام مالي، قبل أن يعود في المباراتين التاليتين أمام الكونغو ونيجيريا، مشاركًا في تتويج الأفيال باللقب في النهاية.