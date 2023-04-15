ساخرًا من موسى ماريجا .. مدرب الباطن: لا أتحدث مع البدلاء!

مدرب الباطن يرد بقوة على اعتداء مهاجم الهلال عليه

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لم يصمت زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني للباطن عن اعتداء موسى ماريجا مهاجم الهلال عليه عقب مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي يوم أمس، إذ سخر منه بالإشارة إلى أنه لا يتحدث مع اللاعبين البدلاء.

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الهلال خسر مباراة الجولة الـ24 أمام الباطن بهدف نظيف مساء أمس الجمعة، وقد انتشر مقطع فيديو عقب اللقاء يُظهر ماريجا وهو يعتدي بيده على المدرب الكرواتي، وهو ما اضطر الحكم لمنحه بطاقة صفراء.

المهاجم المالي لم يبدأ اللقاء بل شارك من دكة البدلاء في الشوط الثاني، وقد استخدم لوجاروشيتش ذلك الأمر للسخرية من اللاعب، بقوله لبرنامج "أكشن مع وليد" عقب المباراة عن الحادثة "لم تكن بالشيء المهم، لقد احتفلت بالفوز ويبدو أن ذلك أزعج ماريجا، تلك مشكلته الخاصة".

تابع "ماريجا كان على دكة البدلاء ويبدو أن خسارة المباراة أزعجته، لكني لا أهتم بذلك. اللاعبون الذين يُشاركون في المباريات من دكة البدلاء يظلوا احتياطيين، أنا لا أتحدث مع البدلاء بل فقط مع اللاعبين الأساسيين".



يُشار إلى أن ماريجا يُعد من النجوم الأساسيين في الهلال، ولم يكن جلوسه على دكة البدلاء أمام الباطن إلا لرغبة المدرب رامون دياز إراحته لقادم المباريات، خاصة أن الفترة القادمة تحمل عددًا من المواجهات الحاسمة للفريق على رأسها مواجهة أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

Shahid