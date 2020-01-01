سابيتزر ينافس ميسي وأرقام مورينيو السلبية تتواصل

رقم ميسي مهدد ومورينيو في مهب الريح بعد هدفي لايبزيج في مرمى توتنهام

سجل لايبزيج هدفين في مرمى توتنهام قبل انقضاء النصف ساعة الأولى من مواجهتهما، ليهدد نجم الفريق الألماني رقم ميسي ويواصل جوزيه مورينيو المعاناة.

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ويحل توتنهام ضيفًا على أر بي لايبزيج الألماني ضمن منافسات جولة الإياب للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر الذهاب على أرضه بهدف للا شيء.

وتألق اللاعب مارسيل سابيتزر وسجل هدفي اللقاء، أحدهما عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، والآخر عبر رأسية مميزة جاءت نتيجة كرة عرضية من الوافد الجديد أنخلينو.

وبهذين الهدفين، يكون توتنهام قد تلقى 37 هدفًا في جميع المسابقات محليًا وأوروبيًا منذ الثالث والعشرين من نوفمبر، أي منذ أول لقاء خاضه تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولم يتلقَ أي من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه الفترة أهدافًا أكثر مما تلقاه توتنهام سوى المهدد بالهبوط أستون فيلا والذي تلقى 42 هدفًا.

وعلى مستوى لاعبي لايبزيج، فقد هدد صاحب الهدفين مارسيل سابيتزر رقم ليونيل ميسي الخاص بتسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء.

وسجل سابيتزر هدفه السادس من خارج منطقة الجزاء خلال الموسم الحالي، بفارق هدفين فقط عن صاحب الصدارة ليونيل ميسي والذي سجل 8 أهداف من خارج المنطقة.

وبذلك تفوق سابيتزر على الثلاثي رادجا ناينجولان وجيمس ماديسون وأوسكار رودريجيز الذين سجلوا 5 أهداف من خارج منقطة الجزاء هذا الموسم.

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يذكر أن مباراة لايبزيج وتوتنهام تعد أحد المباريات التي لم يهددها فيروس كورونا بأن تلعب خلف أبواب مغلقة وبدون حضور جماهيري.