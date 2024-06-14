سابقة لأول مرة.. منحنى جديد في تقنية الفيديو في افتتاح اليورو!

تعديلات جديدة على تقنية الفيديو تظهر لأول مرة في يورو 2024...

ظهر في افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا، على ملعب أليانز آرينا، تعديلات جديدة على تقنية الفيديو، سيتم تطبيقها لأول مرة في مباريات البطولة.

وتنص التعديلات الجديدة، على أن يُكتب على شاشة الملعب، تفسير سبب قرار تقنية الفيديو، سواء بإلغاء هدف، أو احتساب ركلة جزاء أو بطاقة حمراء.

ولم ننتظر كثيرًا حتى نرى تطبيقًا فعليًا لتلك الحالة، وشهدنا في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية، الغاء ركلة جزاء للمنتخب الألماني، وعلى شاشة الملعب جاء التفسير.

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واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب ألمانيا في الشوط الأول، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم الغاء ركلة الجزاء، وكُتب على الشاشة: "الغاء ركلة جزاء، الخطأ حدث بعد تدخل من لاعب اسكتلندا رقم 11 من خارج منطقة الجزاء".

وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بتقدم الماكينات الألمانية، بثلاثة أهداف دون رد، جاء بتوقيع فلوريان فيرتس، ثم جمال موسيالا، قبل أن يضيف كاي هافيرتز الهدف الثالث من علامة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.