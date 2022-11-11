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سابقة فريدة .. موسم الرياض يجلب كأس العالم إلى السعودية

هيثم محمد
هيثم محمد
10:16 ص غرينتش+2 11‏/11‏/2022
World Cup trophy
الأجواء المونديالية ليست مقصورة على قطر

أعلن فيفا رسمياً عن إنشاء منطقة مشجعين في المملكة العربية السعودية أثناء كأس العالم بقطر 2022، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً أوضح فيه أن مجمع فيصل بن فهد سيكون مسرحاً لمنطقة المشجعين "كوكا كولا" الرسمية لعرض فعاليات المونديال بسعة تصل إلى 5000 مشجع ومشجعة.

وتجرى العادة أن تقام مناطق المشجعين الرسمية التابعة لفيفا في البلد المستضيف فقط، ولكن بسبب قرب المسافة بين قطر والسعودية، تم اتخاذ القرار لإقامة منطقة خاصة في الرياض.

ولن تقتصر الفعاليات على عرض مباريات البطولة، ولكن ستشهد أيضاً إقامة حفلات موسيقية، وعدة أنشطة أخرى للاحتفاء بالجمهور الحاضر.

وستصبح المنطقة مفتوحة للجمهور رسمياً بحسب بيان فيفا بداية من العشرين من الشهر الجاري مع انطلاق مباريات كأس العالم رسمياً بالافتتاح بين قطر والإكوادور.

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