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باتو: "سأشكل ثنائي مميز مع إبراهيموفيتش"

محمود ضياء
محمود ضياء
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ZLATAN IBRAHIMOVIC AC Milan
Getty Images
لاعب ميلان السابق يتمنى التواجد مع إبراهيموفيتش مجددًا

تحدث المهاجم البرازيلي أليكساندر باتو عن سعادته عندما سمع باحتمالية العودة لسان سيرو مشيرًا إلى أن العودة لنادي إيه سي ميلان حلم بالنسبة له مشيرًا إلى أنه سيكون ثنائي مثالي مع زلاتان إبراهيموفيتش.

باتو ارتدي قميص ميلان من قبل خلال الفترة من 2007 إلى 2013 ولكنه ما زال يبحث عن نادٍ جديد منذ أغسطس الماضي بعد إنهاء تعاقده من قبل نادي ساو باولو.

المهاجم البرازيلي قال في تصريحات مع لاجازيتا ديلو سبورت: "سمعت أنه في إيطاليا ربما تكون هناك أندية مهتمة بالتعاقد معي، أريد أن أكون واضحًا بخصوص هذا فأنا بعمر 31 عامًا لا أبحث عن عقد بمرتب كبير ولكن مشروع يعجبني. لو أردت الأموال لاستمريت في الصين".

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    وأضاف باتو: "هل يمكنني أن أشعر بالحنين لميلان؟ نحن نتحدث هنا عن 150 مباراة و63 هدفًا ولقب دوري وسوبر إيطالي، إنه حلم بالنسبة لي أن أعود لميلان وهذا هو ما في قلبي".

    باتو تابع عن احتمالية كونه مهاجم ثانٍ بعد إبراهيموفيتش: "ما هي المشكلة؟ سأقبل بذلك ولكنني لن أنتقل لأكون فقط لاعب بديل. سأكون متطلعًا للعب مباراتين وإقناع المدرب للاستمرار في التشكيل الأساسي. يمكنني أن أشكل ثنائي مميز مع زلاتان".

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    ويبحث ميلان عن مهاجم لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي حسب التقارير الصحفية مع إصابة إبراهيموفيتش السابقة ومخاطرة خسارته مرة أخرى في وقت حسم الدوري الإيطالي.

    باتو اختتم تصريحاته قائلًا: "اعتقد أن جسدي بخير وعقلي مختلف عن المرة السابقة عندما كنت في إيطاليا. استطيع أن أقدم مستويات جيدة في الدوري الإيطالي".

    ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة بعد 17 جولة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان.

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