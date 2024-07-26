فيديو | وصلت بالخطأ إلى ستاد فرنسا .. "المنقذ" زين الدين زيدان يحمل شعلة أولمبياد باريس 2024

انطلاق أولمبياد باريس 2024 رسميًا ..

يلعب أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، دور البطولة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والتي تقام منافساتها حتى الحادي عشر من أغسطس المُقبل.

ونشر الحساب الرسمي لدورة (باريس 2024)، عبر منصة إكس، تويتر سابقًا، لقطة لزيدان وهو يحمل الشعلة الأولمبية، برسالة قال فيها "يجب أن نعيد إلى باريس الشعلة الأولمبية التي وصلت بالخطأ إلى ستاد فرنسا، ينتظرها آلاف الرياضيين والمشاهدين على نهر السين، شكرًا لك زين الدين زيدان".

وتقيم دولة فرنسا، احتفالًا تاريخيًا لتقديم الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024، عبر أقارب تقلّ المشاركين عبر نهر السين، فيما استهل زيدان لقطة الحفل الافتتاحي، في دور المُنقذ الذي حمل الشعلة من ملعب فرنسا، ثم انطلق بها إلى مقر الحفل الافتتاحي.

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وانطلق حفل الافتتاح بدورة الألعاب الأولمبية، بإطلاق ألوان علم فرنسا فوق جسر نهر السين في مشهد مبهر.

وتنظم بلاد الشانزلزيه احتفالًا مبكرًا لتقديم الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، حيث لم يقم في أحد الملاعب للمرة الأولى، بل يتم نقل الوفود عبر حوالي 85 قاربًا، في عرض عائم بطول ستة كيلومترات، ينطلق من جسر أوسترليتز، مارًا بكاتدرائية نوتردام، حتى يصل بالقرب من برج إيفل.

وعن الحفل الافتتاحي، قال المدير الفني توماس جولي، إن العرض سيكون بمثابة لوحة جدارية كبيرة، تحتفل بباريس وفرنسا، والألعاب الأولمبية، عبر عروض موسيقية وراقصة واستعراضية، كما سيمزج بين عرض الرياضيين، والعروض الفنية والمراسم البروتوكولية.