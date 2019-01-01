خاص | زيكو: ميسي هو التهديد الرئيسي للبرازيل في كوبا أمريكا

تعرف على تصريحات زيكو حول حظوظ البرازيل في كوبا أمريكا

أكد أسطورة المنتخب البرازيلي، زيكو، أنّ ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، هو مصدر الخطوة الأكبر على السيليساو للفوز ببطولة كوبا أمريكا.

البرازيل لم تحقق لقب كوبا أمريكا منذ 2007 حينما انتصرت على الأرجنتين بثلاثية نظيفة في النهائي.

وقال زيكو في تصريحات خاصة: "ميسي يتطور بصورة كبيرة وحينما يكون في حالة جيدة تصبح الأرجنتين منافسًا شرسًا، ففي أوقات كثيرة لاعبون كبار مثل ليو ونيمار يقودون بلادهم للفوز".

وتابع: "تشيلي حققت البطولة مرتين في 2015 و2016 وذلك بسبب وجود أكثر من لاعب متألق في أوروبا والدوريات المختلفة، أما البرازيل فلدينا سجل رائع على أرضنا ونظمنا البطولة 4 مرات وحققناها في كل مرة".

صاحب الـ 66 عامًا أكد أنّ وجود البطولة في البرازيل يمنح السيليساو دفعة قوية لتقديم الأفضل لأجل إسعاد الجمهور.

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وأردف: "تاريخ البرازيل كبير منذ بيليه وجارينشا وديدي وتوستاو وجيرسون وصولًا إلى الجيل الحالي الذي يمتلك المقومات التي تجعله قادرًا على الفوز".

واختتم: "الأمر لا يتعلق فقط بالأسماء الكبيرة ولكن بوجود عقلية قادرة على تحمل الضغط والفوز بالمباريات".

البرازيلي في المجموعة الأولى رفقة بوليفيا وفينزويلا وبيرو.