نجم البرازيل: نيمار يفتقد احترافية ميسي ورونالدو

متى يُصنف نيمار في نفس الخانة مع الثنائي؟

أدلى الأسطورة البرازيلية زيكو برأيه في مواطنه نيمار، نجم بي إس جي، وما ينقصه ليصبح من الأفضل في العالم مثل الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

نيمار حالياً يتواجد في البرازيل بعد أن غادر فرنسا في أعقاب تفشي فيروس كورونا، ويدور الحديث حول إمكانية عودته الموسم المقبل إلى برشلونة من جديد.

وقال زيكو مع "لاجازيتا": "يعجبني نيمار كثيراً، طريقة لعبه هائلة، ولكن يجب أن يصبح أكثر احترافية مثل رونالدو وميسي، هؤلاء حياتهم كرة القدم".

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وواصل: "نيمار يملك أفكاراً عدة تفقده تركيزه، تحدثت معه مؤخراً وطلبت منه أن يصبح أكثر احترافية، هو في الثامنة والعشرين ويملك فريقاً جيداً في بي إس جي".

واستمر زيكو: "يمكن لفريقه هذا أن يفوز بدوري الأبطال، الأمر يعتمد على الجودة طوال البطولة وليس لمباراة، نيمار يملك الخبرة والنضوج".

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ويدور الحديث في وسائل الإعلام حول سعي اللاعب البرازيلي لمغادرة ناديه الحالي والانتقال لصفوف برشلونة من جديد، الأمر الذي كان على وشك الحدوث الصيف الماضي.

وبلغ بي إس جي ربع نهائي دوري الأبطال في أعقاب انتصاره على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين بعد خسارته ذهاباً في ألمانيا بنتيجة 2-1.