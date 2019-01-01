زيزو: تفاجئنا من أداء أغادير

الزمالك تعادل سلبياً أمام حسنية أغادير في ذهاب دور الثمانية من الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك أن فريقه كان هدفه هو تحقيق نتيجة إيجابية، أمام حسنية أغادير في بطولة الكونفدرالية، مساء اليوم.

وتعادل الزمالك سلبياً، امام حسنية أغادير، في ختام ذهاب مباريات دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال زيزو في تصريحات عقبت اللقاء: "جئنا إلى المغرب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، كنا نتمنى تحقيق الفوز، ولكن حسنية أغادير فاجأنا بهذا الأداء، واستطعنا التعامل بشكل جيد في المباراة".

وواصل: "لدينا مباراة هامة في الدوري المصري، يوم الخميس القادم، سنركز عليها قبل مباراة العودة أمام أغادير، وإن شاء الله سنستعد بشكل جيد للعودة ونتأهل إلى دور الأربعة".

الجدير بالذكر ان الزمالك يستضيف نظيره حسنية اغادير، في إياب دور الثمانية من البطولة، على ملعب الجيش المصري بالسويس.