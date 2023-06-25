"يجعلني أقفز من مقعدي" .. زيدان يوجه رسالة خاصة إلى بنزيما

زيزو لا ينسى أيامه مع مواطنه الفرنسي

وجه النجم الفرنسي زين الدين زيدان رسالة خاصة إلى مواطنه كريم بنزيما، مشيداً بإمكانيات مهاجم الاتحاد الجديد.

زيدان خرج في حديث تلفازي نادر صباح الأحد مع "TF1" الفرنسية على هامش فعالية بمدينة مارسيليا للحديث عن كرة القدم ومشواره التدريبي.

وقال زيزو: "إذا كان هناك لاعب يجعلني أقفز من مقعدي هو كريم بنزيما، ربما أيضاً لوكا مودريتش".

وأضاف: "لاعبان والكرة معهما تشعر وكأنها على وشك أن تفقد، ولكن لا، دائماً يعرفان كيف يحافظان عليها".

وناقش مدرب ريال مدريد السابق مسألة عودته للتدريب: "أعرف ما أريد وكذلك الأمور التي لا أريدها، أتمنى أن أخبر نفسي بأنني سأعود للتدريب قريباً، لما لا؟!".