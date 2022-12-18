زيدان يوجه رسالة خاصة إلى فرنسا قبل نهائي المونديال

دعم زين الدين زيدان نجم الكرة الفرنسية، منتخب بلاده قبل ساعات من انطلاق نهائي كأس العالم 2022 بقطر.
منتخب فرنسا يواجه الأرجنتين بعد ساعتين من الآن على استاد لوسيل في نهائي مونديال 2022، بحثًا عن النجمة الثالثة في تاريخه والتتويج الثاني على التوالي.
وكتب زيدان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "حان الوقت، اللعب في نهائي كأس العالم هو حلم الطفولة، دعونا نحصل على تلك النجمة الثالثة!".
وأتم: "هيا أيها الزرق".
يذكر أن زيدان الذي يرتبط اسمه بتدريب الديوك الفرنسية، تُوج باللقب نسخة 1998 لأول مرة في تاريخ البلاد، بينما حل وصيفًا في 2006 بالهزيمة أمام إيطاليا بركلات الترجيح.
اختيارات المحررين
- صحف المونديال | شكرًا لكم وكرواتيا فازت في شوط واحد!
- جول إنسايدر | التحول الرقمي .. كلمة السر في نجاح قطر بتوفير المياه في كأس العالم
- رابع العالم ليس إنجازًا .. لم يكن هذا طموحنا يا مغرب!
- ظلموا المغرب فخر العرب.. ردود أفعال خسارة أسود الأطلس ضد كرواتيا
- نفخر بالمغرب ولا نبكي .. كوميكس حصول أسود أطلس على رابع العالم!