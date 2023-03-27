زيدان ينتظر أمنيته المعلقة في ريال مدريد وباريس لا يزال يحلم

ريال مدريد وباريس سان جيرمان يتنافسان على زيدان

بعد تحطيم حلم تدريب منتخب فرنسا على صخرة تجديد عقد ديدييه ديشان، عاد زين الدين زيدان للتفكير في مستقبله التدريبي من جديد، وارتبط بشدة بالعودة لولاية ثالثة مع ريال مدريد النادي الوحيد الذي قاده فنيًا وحقق معه العديد من الإنجازات الرائعة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن زيدان يتواجد على طاولة ريال مدريد لخلافة خليفته كارلو أنشيلوتي، بنهاية الموسم الجاري، حيث أن المدرب الإيطالي يعاني من تراجع في أداء فريقه، كما يملك عرضًا من الاتحاد البرازيلي لتدريب منتخب البرازيل.

وبحسب التقرير الإسباني فإن باريس سان جيرمان يطمح بإقناع زيدان بتولي تدريب نادي العاصمة الفرنسية، خاصة أن هذا قد يجعل بقاء كيليان مبابي نجم الفريق أمر وارد بشدة.

وأشار التقرير إلى أن فرنسا بأكملها تضغط عليه للجلوس على مقاعد البدلاء للباريسيين، وبالرغم من ذلك يتواجد أنطونيو كونتي كمرشح محتمل لقيادة أبطال الدوري الفرنسي.

ريال مدريد يريد تجنب الارتجال وضمان استبدال أنشيلوتي حيث وضع قائمة مختصرة تضم كلًا من ماوريسيو بوتشيتينو وتشابي ألونسو وراؤول وناجلسمان وبالطبع زيدان.