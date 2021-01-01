زيدان يناقش ضم مبابي وهالاند وعودة هازارد وكروس

أجواء صاخبة في مدريد

علق مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على التقارير التي تربط ناديه بضم الثنائي إرلينج هالاند وكيليان مبابي، وتعافي إيدين هازارد وطوني كروس.

وتم ربط النادي الملكي بالتعاقد مع النجمين الشابين الصيف المقبل لتدعيم صفوفه، والحديث عنهما لا يتوقف في الإعلام الإسباني.

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وقال زيزو بالمؤتمر الصحفي للقاء إيبار القادم: "مبابي؟ كلما يكبر في مكانته سيزيد الضغط والنقد، دائماً سيكون هناك نقد مهما تفعل، إذا فعلت أمراً جيداً سيشكرون فيك، والعكس، يجب أن يتعود".

وعن هالاند: "الكل يفعل ما يريد هنا، وظيفتي العمل مع المتاح من اللاعبين والتجهيز للقاء الغد".

وتحول زيدان للحديث عن الإصابات: "كروس أفضل، الإصابة أبعدته عن المنتخب، سنرى حالته وكيف نستخدمه في المتبقي من اللقاءات، أما هازارد فلا نملك خططاً".

وأضاف: "نتابعه موقفه يوم بيوم، المهم أن يتعافى جيداً ويكون جاهزاً وسعيداً، بعد خمسة أو سبعة أيام، لا يهم".

وعلق المدرب على حالة قائده سيرخيو راموس: "نريده أن يستمر معنا، هذا شعوري كمدرب، للأسف عانى مع الإصابات هذا الموسم، هذه الأمور تحدث ويجب تقبلها، نتمنى أن يتعافى سريعاً".

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ريال مدريد السبت يستضيف إيبار في منافسات الليجا، ثم يقابل ليفربول منتصف الأسبوع بدوري الأبطال.