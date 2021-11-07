كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان القاطع لفكرة تدريب فريق مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن المدير الفني السابق لريال مدريد لا يريد الدخول في دوامات ومشاكل الشياطين الحمر.

ويسعى زيدان للحصول على فرصة تدريبية مع فريق في وضع تنافسي أفضل من الشياطين الحمر الذين يعانون منذ يوم رحيل السير أليكس فيرجسون.

رفض زيدان المتكرر جعله في المركز الثاني الخاص بترتيب المرشحين لتولي تدريب مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة خلف براندن رودجرز.

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ويعاني أولي جونار سولشاير من تراجع واضح في النتائج والأداء في صفوف مانشستر يونايتد وهو ما يهدد مسيرته مع الشياطين الحمر.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن سولشاير ستتم إقالته من مانشستر يونايتد في الأسابيع المقبلة بمجرد الاستقرار على بديل له.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بعد مرور 11 جولة.