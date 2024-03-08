زيدان يعود الي ريال مدريد وسانتياجو برنابيو .. في مهمة خيرية!

زيدان يظهر مرة أخرى في سانتياجو برنابيو...

يعود زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد، والمدير الفني السابق للميرينجي، إلى ملعب سانتياجو برنابيو، مرة أخرى بعد رحيله في صيف 2021 عقب سنوات من النجاح.

وتولى زيدان مهمة تدريب ريال مدريد، في ولايتين منذ صيف 2016، وحتى صيف 2021، قبل أن يخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في منصب المدير الفني للفريق الملكي.

وأكد ريال مدريد، عودة زيدان إلى ملعب سانتياجو برنابيو مرة أخرى، ولكن في مهمة خيرية، عندما يلعب أساطير الفريق الملكي مباراة ودية أمام أساطير بورتو البرتغالي، يوم 23 مارس.

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ومنذ المدرب الفرنسي عن ريال مدريد، لم يتولى تدريب أي فريق حتى الآن، وإن كان ارتبط بالعودة إلى الملاعب من جديد في الموسم القادم، وسط اهتمام أكثر من فريق بالتعاقد معه وعلى رأسهم باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة سيلتا فيجو، مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.