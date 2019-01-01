زيدان يصل لمباراته المائة في الدوري الإسباني

ما الذي حققه زيدان في 99 مباراة في الليجا مع ريال مدريد؟

يخوض زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، المباراة رقم 100 له في الدوري الإسباني أمام إيبار في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

زيدان تولى تدريب البلانكوس في يناير 2016 ثم رحل في الصيف الماضي قبل أن يعود بعد خروج الملكي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس.

وفي 99 مباراة لزيدان بالدوري الإسباني حقق الانتصار في 70 لقاء وخسر 11 مرة وتعادل في 18 مواجهة، كما حصد فريقه 228 نقطة.

وسجل الملكي 269 هدفًا واستقبل 105 في جميع المباريات بالدوري الإسباني.

مباراة إيبار تحمل طابعًا خاصًا لزيزو 👇



⚪️⚫️ يُعد اللقاء هو رقم 💯 لزيدان كمدرب لريال مدريد في الليجا pic.twitter.com/BpAcikb2u6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

وتحمل مواجهة إيبار رقم 153 بجميع المناسبات محققًا الفوز في 107 لقاء و28 تعادل و17 هزيمة.

وسجل الملكي تحت قيادة زيدان 404 هدفًا واستقبل 167 في جميع المناسبات.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة.