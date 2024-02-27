زيدان يصرح برغبته في العودة للتدريب.. ويحدد وجهة مفاجئة!

"هذا المدرب السبب فيما أنا عليه الآن"

صرح الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، بأنه يطوق إلى العودة لحياة التدريب في أقرب فرصة، مشيرًا إلى أنه يتمنى التدريب في الدوري الإيطالي.

وكان زيدان أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي قبل أن ينتقل في صفقة تاريخية إلى ريال مدريد، الذي حققه مع إنجازات كبيرة كلاعب ومدرب، قبل أن يبتعد عن الساحة التدريبية منذ انتهاء ولايته الثانية مع الميرنجي في 2021.

وتحدث زيدان، خلال حضوره العرض الأول لفيلم وثائقي عن مارتشيلو ليبي مدربه السابق في يوفنتوس، عن التقارير التي ربطت اسمه بتدريب عدة منتخبات وأندية أوروبية، أبرزها يوفنتوس وليفربول ومنتخب فرنسا.

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وأضاف: "أنا متأكد من أنني سأعود إلى دكة البدلاء قريبًا، أود أن أعود للتدريب مرة أخرى. حاليا لست أعمل في التدريب، لكن لماذا لا أعمل في إيطاليا؟.. أنا أحب إيطاليا وأحب عشق الجماهير للكرة هناك، وأود أن أدرب هناك يوما ما".

وتطرق زيدان للحديث عن قدوته مارتشيلو ليبي، قائلًا: "كمدرب تعلمت الكثير من ليبي وكذلك كارلو أنشيلوتي، كان ليبي أول مدرب يؤمن بي حقا، وأحضرني إلى يوفنتوس".

وختم: "لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة له، لقد جئت من فرنسا، كل شيء كان مختلفًا، لكن ليبي جعلني أصبح ما أصبحت عليه لاحقًا".