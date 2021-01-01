زيدان يستبعد إيسكو وراموس من قائمة ريال مدريد أمام ويسكا

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أستبعد المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان كل من قائد الفريق الملكي سيرخيو راموس وصانع الألعاب الدولي الإسباني فرانشيسكو إيسكو من قائمة الفريق لمباراة ويسكا.

ويحل ريال مدريد مساء الغد ضيفًا ثقيلًا على ويسكا ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني في مباراة يحتاج الملكي للفوز بها تجنبًا لزيادة المشكلات.

زين الدين زيدان قد تحدث بشكل غاضب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة حيث تناول العديد من القضايا الجدلية داخل النادي الملكي بصورة حادة للغاية.

وبالنسبة للقائمة، لم يقم زيدان باستدعاء القائد سيرخيو راموس لأنه ما زال يعاني من آلام ولم يتعافَ بشكل كامل من الإصابة التي أبعدته عن المباريات السابقة لريال مدريد.

بينما جاء استبعاد فرانشيسكو إيسكو لأسباب فنية مما يؤكد أن العلاقة بينه وبين المدير الفني زين الدين زيدان قد تصدعت بالفعل ولم يصبح اللاعب في حسابات مدربه

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 5, 2021

وحتى الآن، لا يوجد اتفاق على تجديد عقد سيرخيو راموس مع ريال مدريد مع تبقي أشهر قليلة على نهاية عقده مع النادي الملكي ليصبح بعدها لاعبًا حرًا، ولكن الأمر لم يكن له علاقة بذلك حيث أن الآلام هي التي منعت استدعاءه.

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يذكر أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يعاني على مستوى الإصابات في الوقت الحالي، حيث أنها أزمة عامة لجميع أندية كرة القدم بسبب فيروس كورونا وما تسبب فيه من أزمات بدنية.